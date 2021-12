Wisła Malinka na zdjęciach z 2013 roku. Zobaczcie jak skocznia wyglądała tuż przed pierwszym konkursem PŚ

Pierwsze w historii zawody Pucharu Świata na skoczni w Wiśle Malince odbyły się 9 stycznia 2013 roku. Tuż przed tym historycznym dniem mieliśmy okazję zwiedzić obiekt, który nosi imię Adama Małysza.

Dominowała atmosfera napięcia. Andrzej Wąsowicz, który do dziś zarządza skocznią i organizuje na niej konkursy, podkreślał, że Wisłę czeka wielki egzamin, na który czekano od zakończenia jej modernizacji.

A jak wyglądała atmosfera w Wiśle? Tak opisywaliśmy ją w korespondencji:

"W Wiśle nie dało się odczuć, że wtorkowymi kwalifikacjami rozpoczyna się najważniejszy konkurs w historii Malinki. Kibiców było jak na lekarstwo, a ci nieliczni nie ukrywali zdziwienia pustkami na deptakach. - Przyjechaliśmy z Opola, od kilku lat jeździliśmy za Adamem Małyszem, po prostu lubimy oglądać skoki - nie ukrywali Gabriela i Bogdan Czuchnowscy z Opola, jedyna (!) para, która spacerowała po Wiśle na placu Hoffa ubrana w biało-czerwone szaliki.

- Szef nie widział potrzeby, żeby przedłużać godziny pracy, telewizora też nie mamy - opowiadała kelnerka jednej z najlepszych restauracji w centrum miasta. - Myślę, że nie ma co się porównywać do Zakopaneg0 - dodała.

Nikt nie ukrywał, że największym problemem jest termin. - Środek tygodnia wymaga wzięcia urlopu, a to nie zawsze jest łatwe - komentował Łukasz Bielski, rzecznik Urzędu Miasta. - Z naszych informacji wynika, że wiele osób po prostu przyjedzie do Wisły w środę i tego samego dnia wróci nocnym pociągiem lub samochodem do domu. Miejsc noclegowych jest sporo, chociaż wcześniej mieliśmy sygnały, że zostaną zarezerwowane.