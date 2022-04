Wisła Puławy - Ruch Chorzów 0:0. Niebiescy w dziesiątkę nie wzięli rewanżu WYNIK

Wisła Puławy - Ruch Chorzów 0:0. Niebiescy w dziesiątkę nie wzięli rewanżu

Piłkarze Ruchu jechali do Puław z nadzieją na zrehabilitowanie się oczach swoich fanów za ostatnią porażkę z Radunią. Kibiców Niebieskich zabrakło co prawda na meczu z Wisłą ze względu na nałożony przez PZPN zakaz wyjazdów zorganizowanych grup chorzowian, ale pilnie nasłuchiwali wieści z Lubelszczyzny.

Podopieczni trenera Jarosława Skrobacza mieli też do wyrównania rachunki z gospodarzami. Wisła jako jedyna wygrała jesienią na Cichej i chorzowianie chcieli wziąć rewanż w Puławach. Niestety kończący mecz w dziesiątkę Niebiescy nie zdołali pokonać miejscowych piłkarzy i stracili kolejne ligowe punkty. Dystans do Chojniczaki powiększył się do siedmiu "oczek".

W I połowie niewiele ciekawego działo się na boisku, ale lepsze okazje do zdobycia gola miała Wisła. Tuż przed przerwą najpierw Ruch od utraty gola uratował słupek, a chwilę później Jakub Bielecki obronił zarówno uderzenie z rzutu wolnego gospodarzy jak i dobitkę z bliskiej odległości.