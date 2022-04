Wisła Puławy - Ruch Chorzów. Czas na rehabilitację i rewanż Niebieskich NA ŻYWO, RELACJA LIVE

Wisła Puławy - Ruch Chorzów. Czas na rehabilitację Niebieskich. Na żywo, relacja live

Drużyna Ruchu walczy o awans do Fortuna 1. Ligi. Ostatnia porażka u siebie z Radunią Stężyca sprawiła, że Niebiescy stracili trochę dystansu do Chojniczanki zajmującej drugie miejsce w tabeli, ostatni premiowane bezpośrednim awansem.

Podopieczni trenera Jarosława Skrobacza chcą się szybko zrehabilitować i wygrać w Puławach. Przy okazji planują wziąć rewanż na Wiśle, która do soboty była jedynym zespołem potrafiącym w tym sezonie wygrać w Chorzowie. 16 października puławianie pokonali na Cichej gospodarzy 4:2.

- Trzeba podnieść głowę do góry i walczyć dalej. Do Puław jedziemy po trzy punkty. Znamy swoją wartość i wiemy, że jesteśmy w stanie wygrać z Wisłą - powiedział pomocnik Ruchu Michał Mokrzycki, który wraca do składu po pauzie za żółte kartki.