Wisła Soszów: sporo osób spala świąteczne kalorie. Jakie są warunki? Wkrótce będą otwarte kolejne trasy

Sporo narciarzy w Wiśle

Wisła Soszów zaprasza na narty codziennie od 8:00 do 22:00. Już dziś, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia widać, że sporo osób wybrało właśnie ten sposób na spalenie świątecznych kalorii.

Stok czeka na fanów białego szaleństwa codziennie, a już niedługo otwarte zostaną kolejne trasy.

- W tym roku mamy gorszą pogodę w grudniu, niż w roku ubiegłym, lecz i tak warunki do jazdy na nartach są u nas bardzo dobre. Prawdopodobnie pojutrze otworzymy trasę nr 1 oraz trasę nr 5, a więc będzie jeszcze lepiej. Na tę chwilę dostępna jest dla narciarzy trasa nr 2 - przekazał nam Waldemar Wiewióra, prezes spółki.

Stacja Wisła Soszów jest otwarta codziennie od 8:00 do 22:00 z jedną przerwą na ratrakowanie od 15:30 do 17:00. Wyjątkiem będzie także noc sylwestrowa. Posiadając karnet będzie można jeździć tylko do 17:00, a od 19 rozpocznie się sylwestrowe szusowanie. Jeżdżąc na nartach będzie można przywitać Nowy Rok.