Wiślaną Odyseję czas zacząć! Znany ekolog i podróżnik zachęca do sprzątania królowej polskich rzek

Wiślana Odyseja to wyjątkowa akcja edukacyjno-ekologiczna. Marsz wzdłuż nurtu Wisły od źródeł na Baraniej Górze do ujścia w Gdańsku, połączony ze sprzątaniem brzegów i edukowaniem lokalnych mieszkańców. Rozpocznie się 21 stycznia w Wiśle, a zakończy 8 października w Gdańsku. 1200-kilometrowa trasa podzielona jest na 10 etapów. W jeden wybrany weekend w miesiącu grupa wolontariuszy pod przewodnictwem ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego pokona każdorazowo 100-120 km.

Pieszo, rowerami, w kajakach

– Niektóre etapy będziemy pokonywać pieszo, inne na rowerach, część trasy przepłyniemy także na kajakach. A wszystko po to, by zwracać uwagę na problem zanieczyszczania rzek i mórz plastikowymi śmieciami. Chcemy w ten sposób uświadamiać Polaków, że każdy z nas przyczynia się do zaśmiecania środowiska, więc wszyscy też musimy zaangażować się w walkę z tym problemem – przekonuje Przemysław Przybylski z banku Credit Agricole.