Wiślanie pamiętają o mjr. Adolfie Pilchu. Na rynku można oglądać wystawę poświęconą cichociemnemu

- Każda chwila, która umożliwia nam wspominanie i skupienie się na życiowych historiach naszych mieszkańców, na analizowaniu ich sukcesów, odwadze, ofiarności jest dla nas bardzo budująca. Wtedy dociera do nas to, że nie jesteśmy zamkniętym środowiskiem, lecz mamy udział w kształtowaniu biegu wydarzeń i rozwoju różnych dziedzin życia w naszym kraju. Cieszymy się z każdego sukcesu naszych mieszkańców. Jesteśmy też pełni uznania i szacunku dla wszystkich, którzy swoją młodość, często swoje zdrowie i życie poświęcali walcząc o wolność, niepodległość, godność i równość wszystkich ludzi. Do takich właśnie osób należał wspominany dzisiaj Adolf Pich przydomek „Góra", „Dolina", „Stożek." Jest mi bardzo miło, że możemy dziś udostępnić wszystkim wystawę jemu poświęconą i wspólnie z rodziną wspomnieć tę postać" - mówił Tomasz Bujok burmistrz Wisły, który przekazał w swoim wystąpieniu szczególne podziękowania dla Danuty Szczypki za jej zaangażowanie w przygotowanie materiałów merytorycznych do wystawy oraz całych obchodów.