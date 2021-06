Wizz Air Katowice Half Marathon 2021: Policja przerwała bieg. Oświadczenie organizatora ZDJĘCIA

Na metę dotarło 461 półmaratończyków, ale kolejni nie mogli już przebiec trasy. Co prawda próbowano dokonać ponownego sprawdzenia i objazdu trasy, by wszyscy chętni mogli wystartować, ale większość zdenerwowanych biegaczy zdegustowana takim obrotem wydarzeń udała się do domów.

Po godz. 23.30 udało się wystartować kolejnej grupie, ale ze względu na to, że o godz. 1 w nocy zamykano trasę, biegacze mogli przebiec nie 21 km, a tylko 18,3 km. Biegacze upust swojej frustracji związanej z mało kompetentnym zachowaniem organizatora imprezy dali wyraz komentarzach na Facebooku.

Oświadczenie organizatora Wizz Air Katowice Half Marathon

Drodzy Zawodnicy

Tak jak i Wy, jesteśmy wstrząśnięci i rozczarowani wczorajszym przebiegiem wydarzeń.

Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by tegoroczny Wizz Air Katowice Half Marathon był najlepiej przygotowanym i zabezpieczonym z naszych biegów. Zamówiliśmy projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Policję, katowicki zarząd dróg i wydziały transportu oraz zarządzania kryzysowego. Uzyskaliśmy atesty wszystkich tras przez PZLA. Do zabezpieczenia zatrudniliśmy koncesjonowaną agencję ochrony, która miała skierować na trasy 190 licencjonowanych pracowników, w tym 55 osób z uprawnieniami do kierowania ruchem, wykorzystanych miało zostać 700 barier oraz 10 km taśmy zabezpieczającej. Dodatkowo zatrudniliśmy profesjonalnego wykonawcę oznakowania tymczasowego, który ustawił na trasie ponad 60 znaków drogowych i świetlnych. Rozpoczęliśmy bieg z pełnym przekonaniem, że zadbaliśmy o Wasze bezpieczeństwo najlepiej, jak to było możliwe. Przed startem półmaratonu otrzymaliśmy zapewnienia, że trasa jest sprawdzona i gotowa na Wasze przybycie.

Dlatego byliśmy wstrząśnięci decyzją Policji o przerwaniu biegu z powodu nieprawidłowego zabezpieczenia odcinka trasy Lotnisko-Francuska-Ceglana, podczas gdy pierwsza grupa półmaratonu znajdowała się już na trasie. Nie możemy wyobrazić sobie złości i rozczarowania tych z Was, którzy musieli opuścić trasę oraz pozostałych, czekających na swoją kolej do startu. Jednocześnie dziękujemy Policji za troskę o Wasze bezpieczeństwo. Po intensywnych negocjacjach, usunięciu zagrożeń na trasie i dodatkowych objazdach uzyskaliśmy zgodę Policji na wznowienie półmaratonu, niestety było to już o godzinie 23 stąd doskonale rozumiemy, że przeważająca większość z Was zdecydowała się zrezygnować ze startu.

W chwili obecnej możemy jedynie gorąco przeprosić za to co się stało naszych zawodników, partnerów i sponsorów. Wiemy, że oczekujecie od nas pilnych odpowiedzi i wyjaśnień. Obiecujemy, że nie zostawimy nikogo bez odpowiedzi. Pracujemy też nad rozwiązaniami i propozycjami dla zawodników, prosimy Was tylko o trochę cierpliwości.