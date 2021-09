WizzAir wprowadza obowiązkowe szczepienia dla załogi. Dzięki temu lot z przewoźnikiem będzie jeszcze bezpieczniejszy

Wizz Air wprowadza szczepienia dla załóg lotniczych i pokładowych

Linia lotnicza Wizz Air podjęła ważną decyzję dotyczącą pracowników. Od 1 grudnia wprowadzone będą obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich swoich załóg lotniczych i pokładowych – lub regularne testy antygenowe/PCR w szczególnych przypadkach. Takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo wśród pasażerów, ale również pracowników linii.

To kolejny krok, który ma umacniać wizerunek Wizz Air jako społecznie odpowiedzialnej linii lotniczej. Linia wdraża tę politykę w ramach zobowiązania do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów i załóg, a także do wspierania sprawnego i nieprzerwanego realizowania lotów w perspektywie długoterminowej.