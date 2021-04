„Włącz ochronę oczu”. Katalog dobrych nawyków Huawei i PTOO trafia do poradni psychologiczno-pedagogicznych w kraju

Huawei oraz Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki prowadzą kampanię od 8 kwietnia, komunikując ją poprzez media i kanały social media. Powstała też strona dedykowana kampanii, gdzie znalazły się treści edukacyjne (więcej tutaj). Katalog, wydrukowany na dużym formacie i przekazany 50 poradniom psychologiczno-pedagogicznym w 15 polskich miastach, to sposób na dotarcie z cenną wiedzą do dzieci i młodzieży, szczególnie narażonych na konsekwencje wzmożonego użytkowania ekranów. Katalog trafił między innymi do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.

– Cieszy nas, że tak ważny temat, jak higiena wzroku przed ekranami komputerów jest poruszany w przestrzeni publicznej. Pracując na co dzień z dziećmi i młodzieżą zauważamy, że wydłużony czas, który nasi pacjenci spędzają przed komputerami podczas nauki zdalnej, przekłada się negatywnie także na kondycję wzroku. Jest to widoczne zwłaszcza u dzieci, które zgłaszają się do poradni na diagnozę w związku z pojawiającymi się trudnościami w pisaniu i czytaniu, ale także z zaburzeniami koncentracji uwagi. Program „Włącz ochronę oczu” dopełnia nasze cele i pomaga nam w prosty sposób dzielić się z pacjentami i ich rodzicami wiedzą o tym, jak dbać o wzrok, szczególnie w warunkach wielogodzinnej nauki przed ekranami – mówi Marta Miklasińska, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.