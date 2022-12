Włamania, oszustwa internetowe i nietrzeźwi kierowcy – policja w Gliwicach podsumowała miniony weekend

Gliwice – kolejne oszustwa i kradzieże

Policjanci nieustannie przypominają o zachowaniu ostrożności w rozmowie o pieniądzach z obcymi osobami. Jak się okazuje, oszuści ciągle są skuteczni w swoich działaniach. 80-letnia mieszkanka osiedla Sikornik została oszukana metodą „na wnuczka” i straciła ponad 50 tys. zł. Z kolei 60-letni mieszkaniec Gliwic dał się przekonać „pośrednikowi w handlu kryptowalutami”. Oszust z internetu, podający się za fachowca na rynku kryptowalut, ukradł z konta gliwiczanina ponad 260 tys. zł.

Ponadto policjanci z Gliwic odnotowali i rozpoczęli w miniony weekend dochodzenia w sprawie dwóch włamań.

- Jedno zdarzyło się na terenie ROD Wiosna. Sprawca (lub sprawcy) okradł dwie altanki z elementów instalacji wodociągowej, dwóch akumulatorów, butli gazowej oraz artykułów spożywczych – relacjonują policjanci.

Drugie zdarzenie miało miejsce na osiedlu Kopernika. Doszło tam do włamania do mieszkania znajdującego się na parterze, wyważone zostało okno. Skradziono ok. 500 zł w gotówce, drobną biżuterię, laptopa marki Samsung, zegarek Casio oraz cztery telefony komórkowe.