Włodzimierz Lubański: Bez kolegów tylu bramek bym nie nastrzelał ROZMOWA

Włodzimierz Lubański: Bez kolegów tylu bramek bym nie nastrzelał

Włodzimierz Lubański w czasach swojej wspaniałej kariery nie raz pojawiał się na transparentach wnoszonych na stadiony przez kibiców, ale własny mural odsłaniał w tym tygodniu po raz pierwszy...

Ten mural to jest dla mnie ogromne wyróżnienie i docenienie tego, co zrobiłem na boisku. Jeżeli spojrzę w moje CV, to muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, co osiągnąłem. Byłem mistrzem olimpijskim i kapitanem zespołu, który moim zdaniem odniósł największe sukcesy w historii polskiego piłkarstwa. Mówię oczywiście o drużynie Kazimierza Górskiego, w której przez parę lat miałem przyjemność nosić kapitańską opaskę. Ta drużyna z pełną świadomością dążyła do tego, żeby osiągnąć międzynarodowe sukcesy. Nam nie wystarczyły laury na krajowym podwórku i dobre mecze w europejskich pucharach. W pewnym momencie siedliśmy razem jako zespół i stwierdziliśmy, że trzeba coś zrobić z reprezentacją, a wy po latach oceńcie, czy nam się to udało.