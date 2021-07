Woda zalała domy w Czerwionce. Gdzie mieszkańcy mają szukać pomocy?

Zasiłek z Ośrodka Pomocy Społecznej i od wojewody - to pierwsza pomoc na jaką liczyć mogą poszkodowani mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn, których domy zalała woda po gwałtownej nocnej nawałnicy. Pierwsze zasiłki to ok 5-6 tysięcy złotych.

Nawet 6 tysięcy złotych zasiłku celowego z gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dostać mogą rodziny, których domy zostały zalane w wyniku gwałtownej nawałnicy, która w piątek w nocy (16 lipca) spustoszyła gminę Czerwionka-Leszczyny. W kilka godzin po zdarzeniu w zalane przez wodę rejony ruszyły komisje z OPS by spróbować oszacować straty oraz spisać odpowiednie raporty. Te są podstawą do wypłaty odszkodowania oraz do ubiegania się o dodatkowe środki z puli rządowej poprzez wojewodę Śląskiego.

Po nocnej nawałnicy w Czerwionce-Leszczynach najtrudniejsza sytuacja była przy ul. Rymera, gdzie zalanych zostało kilka posesji, oraz w dzielnicy Dębieńsko, gdzie przy ul. Markwioka woda podtopiła kilkanaście domów. - Zbieramy wszystkie informacje na temat szkód i za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej uruchamiamy pomoc dla mieszkańców – mówił już w piątek Wiesław Janiszewski, burmistrz Czerwionki-Leszczyn. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest pierwszą instytucją, z której poszkodowani mieszkańcy mogą otrzymać pomoc. - W związku ze stratami poniesionymi w wypadku zdarzenia losowego osoba lub rodzina poszkodowana może starać się o zasiłek celowy niezależnie od tego, czy korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Zasiłek taki dla osoby lub rodziny przyznany przez Ośrodek Pomocy Społecznej niezależnie od dochodu osoby czy też rodziny, która się o nie stara. Ośrodek musi jednak sprawdzić sytuację poszkodowanych, czyli m.in. czy jest ona w stanie samodzielnie zaspokoić potrzebę, którą zgłasza – mówi Hanna Piórecka-Nowak, rzeczniczka Urzędu Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny. - Zasiłek ten może nie podlegać zwrotowi, czyli za zasadę przyjmuje się konieczność zwrotu tego świadczenia. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej. Świadczenie to jest przyznawane w ramach uznania administracyjnego, czyli to Ośrodek Pomocy Społecznej będzie oceniał, czy w danym przypadku miało miejsce zdarzenie losowe i czy należy przyznać pomoc – podkreśla rzeczniczka.

Komisje, które szacowały straty z ramienia OPS ruszyły w teren już w kilka godzin po dramatycznej nawałnicy. I zobaczyły fatalny widok – do kilku posesji nie można było nawet dojść suchą stopą, bo na drodze wciąż było gigantyczne rozlewisko, a w domach po kilkanaście centymetrów wody. Wiadomo, że przyznawane zasiłki to będzie tylko kropla w morzu potrzeb.. Wiedzą o tym też urzędnicy. - Przyznane świadczenie nie ma na celu wyrównania strat poniesionych przez osobę, ale zminimalizowanie ich, nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowany jako rekompensata za straty. Zasiłek może być przyznany, jeżeli w wyniku strat, pomimo wykorzystania własnych zasobów i możliwości, dana osoba lub rodzina nie jest w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych – podkreśl rzeczniczka.