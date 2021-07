Wodne place zabaw. W upały to strzał w dziesiątkę. Dzieci mogą tu szaleć do woli. Oto TOP wodnych placów zabaw w woj. śląskim

Wodne place zabaw to prawdziwa atrakcja dla dzieci. To masa świetnej zabawy dla maluchów. Kolorowe urządzenia, tryskająca z fontann woda i bezpieczna nawierzchnia pozwala dzieciom bawić się do woli. To także dobry sposób na aktywną zabawę w upalne dni, gdy na tradycyjnym placu zabaw może być po prostu na to za gorąco. Pierwszy wodny plac zabaw województwie śląskim powstał przy jeziorze paprocańskim w Tychach, chwilę później uruchomiono pierwsze takie miejsce w Zagłębiu — w Będzinie.