Wodzisław. Dramatyczny wypadek w bloku. Mężczyzna chciał wejść na dach. "Próbował dostać się do chorej matki"

Okazało się, że 60-latek nie mógł nawiązać kontaktu z chorującą matką. Kobieta nie otwierała drzwi, więc zaniepokojony postanowił dostać się innym sposobem do jej mieszkania.

Pogotowie ratunkowe zabrało mężczyznę do szpitala w Rybniku. Prawdopodobnie ze względu na uraz i ciężki stan zmieniono decyzję w trakcie transportu. Na terenie Rybnika lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. LPR zabrał poszkodowanego do specjalistycznego szpitala.

- Z ustaleń wynika, że mężczyzna przez właz chciał dostać się na dach budynku, a następnie zejść na balkon kobiety. Poszkodowany jednak spadł z drabinki znajdującej się na najwyższej kondygnacji. To kilka metrów. Miał uraz głowy i był nieprzytomny - słyszymy od służb.

Strażacy, którzy dojechali na ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl. skutecznie dostali się też do mieszkania matki poszkodowanego. 86-letnia kobieta miała problemy z poruszaniem się, była schorowana. Wodzisławianka ostatecznie została zabrana do szpitala.

Strażacy są przeszkoleni do tego typu zdarzeń. W zależności od sytuacji mogą wejść przez drzwi, albo przez okno, wykorzystując do tego drabinę. Co najważniejsze, wśród nich nie brakuje ratowników medycznych i w razie konieczności jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego mogą udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy.