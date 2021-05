Wodzisław Śląski. Będzie odstrzał dzików, bo stwarzają zagrożenie. Starosta wydał decyzję

Zwierzęta niszczą pola uprawne, ogrodzenia posesji, ogródki, trawniki. Zagrożeni czują się sami mieszkańcy, którzy w porannych lub wieczornych godzinach napotykają dziki na swojej drodze. To duży problem. Straż Miejska i Policja każdego roku odnotowuje po kilka zdarzeń z udziałem dzików (potrącenia zwierząt, duża ich liczba w rejonie posesji).

Mamy do czynienia z coraz liczniejszymi interwencjami mieszkańców związanymi ze szkodami i zagrożeniami powodowanymi przez dziką zwierzynę, szczególnie na Wilchwach, Starym Mieście oraz w Jedłowniku-Turzyczce-Karkoszce.

Kilka miesięcy temu miasto Wodzisław Śląski zawnioskowało o odstrzał redukcyjny ze względu na zagrożenie dla ludzi ze strony dzików. Kiedy decyzja starosty została podjęta o redukcji 50 sztuk... magistrat odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Poszło o to, kto ma za to zapłacić. Miasto stoi na stanowisku, że to nie jest zadanie własne gminy i zasłania się dyscypliną finansową (rzeczywiście w przypadku zagrożenia może zarządzić odłów i transport zwierzyny). Procedura więc ruszyła od nowa. Wymiany pism, zebranie opinii, dowodów. Jej finał to odstrzał 20 dzików za co w formie dotacji celowej zapłacić ma wojewoda śląski .

- Odstrzał przeprowadzony zostanie w obrębie ulic m.in.: Dolinnej, Odrodzenia, Ofiar Oświęcimskich, Skrzyszowskiej, Starowiejskiej, Grodzisko, Skrzyszowskiej bocznej wokół "Rybaczówki" i stawu "Szachta", a także w obrębie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i budynków parafii Ducha Świętego na Kopernika 75. Jak poinformował powiat, ma zostać zrealizowany do końca roku - słyszymy.

- Odstrzał nie rozwiąże kompleksowo problemu. Tym bardziej, że pierwotnie redukcja miała dotyczyć 50 sztuk, a teraz jest to tylko 20. Zaznaczę, nie chodzi mi o rzeź dzików, żebyśmy teraz strzelali na potęgę. Nic z tych rzeczy. Należy kompleksowo podejść do problemu i przygotować szereg takich rozwiązań, które zmuszą dziki do bytowania jak najbardziej z dala od zabudowań miejskich. Jakiś czas temu wnioskowałem w Urzędzie Miasta o powołanie specjalnego zespołu, który zająłby się szukaniem rozwiązań tego problemu. Póki co pozostaje to bez odzewu, a szkoda. Poza urzędnikami mogliby brać w nim udział mieszkańcy, osoby z koła łowieckiego, a także inne znające się w temacie - przyznaje Mariusz Blazy.

Tłumaczy, że zwlekanie z podejmowaniem kompleksowych rozwiązań to marnotrawienie czasu, a problem z każdym rokiem narasta i nie zanosi się na to, aby to się miało zakończyć.

Osoby interesujące się tematem przyznają, że odstrzał dzików to czasem konieczność, ale przede wszystkim element całej sprawy. Ważne jest dokarmianie zwierzyny w miejscach jej bytowania, nie dawanie jej okazji do żerowania na terenach miejskich (uniemożliwić dostęp do koszy na śmieci, reszek pożywienia), dbać o przestrzeń i likwidować miejsca, gdzie w wysokiej trawie i krzakach mogą szukać schronienia na terenach zurbanizowanych.