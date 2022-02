Wodzisław Śląski. Kilka milionów na przebudowę PSZOK. Sposób na dzikie wysypiska i podniesienie świadomości ekologicznej. Ogłoszono przetarg Piotr Chrobok

PSZOK przy ul. Marklowickiej zostanie przebudowany za kilka milionów złotych. UM Wodzisław Śląski

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa PSZOK-u w Wodzisławiu Śląskim. Władze miasta ogłosiły przetarg na tę inwestycję. Jeśli uda się go rozstrzygnąć, wykonawca będzie się musiał uwinąć z pracami w ciągu dziewięciu miesięcy. A tych do wykonania jest naprawdę sporo.