Wodzisław Śląski: mimo zakazu, w pandemii siłownia była otwarta. Właścicielka oskarżona o wyłudzenie 334 tys. zł rządowego wsparcia

Wodzisław: mimo zakazu w pandemii siłownia była otwarta. Właścicielka oskarżona o wyłudzenie 334 tys. zł rządowego wsparcia

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim zakończyła właśnie śledztwo dotyczące oszustwa na szkodę skarbu państwa, dokonanego przez właścicielkę siłowni G.S. C. z Wodzisławia Śląskiego. W ocenie śledczych, wprowadziła organa państwa w błąd co do podstawy wypłaty pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Cała sprawa ma swój początek w kwietniu ubiegłego roku, gdy policjanci kontrolowali, czy w związku z pandemią siłownie nie prowadzą działalności mimo zakazu. Podczas kontroli w Wodzisławiu wyszło na jaw, że w tej siłowni przebywają klienci.