Wodzisław Śląski: olbrzymia plantacja marihuany odkryta przez policję. Zatrzymani Polacy, Czesi i Wietnamczyk

Na terenie Wodzisławia Śląskiego, w posesji mieszczącej się przy ulicy Szybowej, policjanci odkryli plantację konopi indyjskich. Na miejscu zabezpieczono aż 2700 krzaków oraz sprzęt służący do ich upraw. Sprawa cały czas ma charakter rozwojowy, a podejrzanym mogą zostać przedstawione kolejne zarzuty. Za uprawę konopi indyjskich w tak dużej ilości sprawcom grozi do 8 lat więzienia.

Rzeźnia Miejska w Chorzowie ma być odnowiona. Co w niej powstanie?

Standardowe czynności

Podczas prowadzenia czynności służbowych na terenie jednej z posesji znajdującej się przy ulicy Szybowej w Wodzisławiu Śląskim, jeden z budynków przykuł szczególną uwagę mundurowych. Jego okna były oklejone czarną folią i taśmami. Podchodząc bliżej, funkcjonariusze rozpoznali charakterystyczny zapach konopi indyjskich. W chwili, w której policjanci zdecydowali się wejść do środka, z budynku zaczęło uciekać trzech mężczyzn, którzy po krótkim pościgu zostali ujęci przez funkcjonariuszy.

Po wejściu do budynku, oczom funkcjonariuszy ukazała się profesjonalna plantacja konopi wraz z całym wyposażeniem do jej utrzymania.