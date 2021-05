Wodzisław Śląski: Wielki festiwal reggae z publicznością na stadionie? Jest na to szansa. "Planujemy imprezę w systemie hybrydowym"

Każdego roku w ostatni weekend lipca Wodzisław Śl. zamienia się w stolicę muzyki reggae. To marka sama w sobie, ściągająca do miasta gości z całego Śląska i Polski. Najcieplejsze Miejsce na Ziemi to jedna z największych tego typu imprez w Polsce (organizatorami są Wodzisław Śl. i zespół TABU). Od kilku lat wydarzenie wraz z polem namiotowym dla uczestników zabawy odbywa się na stadionie miejskim.

- Za wcześnie mówić o szczegółach. Jeden dzień lub dwa? Ile wejdzie osób? Nie znamy jeszcze przepisów. Jeśli festiwal reggae dojdzie do skutku, to oprze się na scenariuszu z 2020 roku. Pozostaje kwestia ustaleń z artystami - mówi Rafał Karwot z zespołu TABU.

Wracają wydarzenia, a co z Dniami Wodzisławia Śląskiego?

Kilka dni temu informowaliśmy, że do Wodzisławia Śl. wracają wydarzenia w plenerze. Co sobotę kontynuowany będzie Ekobazar. 15 maja planowany jest też Kwiatobazar. weekend (22-23.05) zjadą foodtrucki. Planowane są kolejne wydarzenia: dzień psa, festiwal kolorów, zawody MTB.

Co ważne, mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w organizacji różnego rodzaju wydarzeń.

- Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzędu Miasta z pomysłami na wydarzenia, aby animować i reanimować życie kulturalne - zapewnia Anna Szweda-Piguła, rzecznik Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.

A co z Dniami Wodzisławia Śląskiego, które każdego roku odbywają się w czerwcu na stadionie miejskim? Nie ma szans na realizację imprezy. Dlaczego? Urzędnicy tłumaczą, że czasu pozostało niewiele, nie ma jasnych przepisów dotyczących organizacji tego typu wydarzeń. O ile logistyka i infrastruktura byłyby do dopięcia, to już zakontraktowanie artystów w tak krótkim czasie to bardzo trudne wyzwanie (w przypadku festiwalu reggae za tę część odpowiada współorganizator).