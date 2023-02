Wodzisławianie chętnie sprowadzają egzotyczne zwierzęta. Żółwie, węże, papugi, żabojady. Trzeba je zarejestrować ZDJĘCIA

Łącznie starosta wodzisławski dokonał 134 wpisy do rejestru gatunków zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej. W roku 2022 prócz najczęściej zgłaszanych do rejestru gatunków (papugi, żółwie, węże), dokonano wpisu do rejestru takich gatunków jak: żabojad argentyński, sóweczka kreskowana, pójdźka ziemna, puchaczyk żółtobrzuchy, krogulec zwyczajny czy gekon madagaskarski.

Egzotyczne zwierzęta trzymane w mieszkaniach i domach, ZOBACZCIE