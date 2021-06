Wojciech Karolak nie żyje. Odeszła legenda polskiego jazzu

Nie żyje Wojciech Karolak. Muzyk miał 82 lata

Wojciech Karolak w szczególności zapisał się na kartach historii jazzu jako wirtuoz organów Hammonda. W czasie swojej kariery współpracował m.in. z Janem "Ptaszynem" Wróblewskim, Krzysztofem Komedą, Michałem Urbaniakiem czy Andrzejem Trzaskowskim.

Urodził się w 1939 roku w Warszawie, zmarł tamże. Swoją muzyczną karierę rozpoczynał jako saksofonista. Początkowo występował u boku Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego oraz Krzysztofa Komedy, grając razem w zespole Jazz Believers. Od 1959 roku do 1960 grał na saksofonie w grupie Andrzeja Trzaskowskiego - The Wreckers. Przełomowym rokiem był 1961, to wtedy porzucił saksofon dla klawiszy. W 1962 roku wraz z Andrzejem Dąbrowskim oraz Romanem Dylągiem założył The Karolak Trio. To właśnie w tym składzie nagrał swoją debiutancką autorską płytę. W późniejszych latach grał w takich formacjach jak Polish Jazz Quartet, Mainstream oraz Time Killers.