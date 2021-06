"Wojenne dziewczyny" sezon 5. będzie kręcony w Bielsku-Białej. Aktorzy serialu TVP przyjada w lipcu

Irka, Marysia, Ewa - to główne bohaterki serialu obyczajowego „Wojenne dziewczyny” w reżyserii Michała Rogalskiego, który na antenie TVP jest emitowany od 2017 r. Opowiada o trudnych latach okupacji hitlerowskiej z perspektywy trzech młodych kobiet – Ireny „Irki” Szczęsnej, Marysi Joachim i Ewy Fronczak (w tych rolach Aleksandra Pisula, Marta Mazurek, Vanessa Aleksander).

- Zdjęcia do części piątego sezonu serialu rozpoczną się w Bielsku-Białej na początku lipca i potrwają do połowy miesiąca - informuje zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Anna Zgierska. - Twórcy filmu, zauroczeni naszym miastem, wybrali Bielsko-Białą ze względu na jego starą, historyczną zabudowę i walory architektoniczne. Miasto wspiera organizatorów logistycznie – dodaje Zgierska.

To bardzo różne osobowości połączone wojennymi losy – dziewczyny biorą udział w likwidacji okupantów i kolaborantów, zdobywają broń, pomagają w ratowaniu żydowskich dzieci, biorą udział w akcjach małego sabotażu. Jak informują bielscy urzędnicy, zdjęcia do 5 sezonu serialu „Wojenne dziewczyny” będą kręcone w Bielsku-Białej. Filmowcy przyjadą w lipcu.

Tym samym Bielsko-Biała dołącza do grona miast – Warszawy, Lublina, Łodzi, Milanówka, Łęczycy, Piasecznia i Żyrardowa – w których realizowano sceny do serialu „Wojenne dziewczyny”. Wzorem Lublina, który "zagrał" w serialu okupacyjną Warszawę, w Bielsku-Białej niektóre ulice zostaną przeniesione do przeszłości - na kamienicach pojawią się stare, przedwojenne szyldy, między filmowcami będą przechadzały się osoby w strojach z lat 40., a na ulicach zaparkują pojazdy z tamtego czasu.