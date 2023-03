Wojewoda uchylił decyzję prezydenta Rybnika. Miasto nie zaskarży jej do sądu. Bulwary powstaną, ale znacznie później niż planowano

Mieszkańcy poskarżyli się do wojewody. Tam podzielił ich wątpliwości

Miasto mogło iść do sądu, przyjęto jednak inną strategię

Decyzja wojewody trafiła do urzędników z Rybnika, a ci po zapoznaniu się z nią podjęli decyzję co dalej. I tak już wiadomo, że uchylenie decyzji prezydenta automatycznie wstrzymuje prace na tym odcinku. - To bezprecedensowa decyzja, do tej pory wybudowaliśmy według tych samych przepisów odcinek bulwarów od ulicy Rudzkiej do Wierzbowej i kolejny, oddany dziś do użytkowania, od ulicy Przyjemnej do Górnośląskiej - mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka Urzędu Miasta w Rybniku i dodaje, że miasto nie zdecyduje się iść z decyzją wojewody do sądu. - W swojej decyzji Wojewoda wskazuje jednocześnie, że budowa bulwarów jest możliwa w oparciu o specustawę drogową, na podstawie dokumentacji pod budowę drogi publicznej. Od decyzji wojewody przysługuje miastu prawo odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, obawiamy się jednak, że procesowanie tej sprawy będzie trwało bardzo długo, dlatego biorąc pod uwagę wskazania wojewody, prezydent podjął decyzję o przygotowaniu dokumentacji zezwalającej na budowę bulwarów w oparciu o dokumentację dotyczącą drogi publicznej - dodaje rzeczniczka UM.