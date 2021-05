Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach ma nowego dyrektora. Skąd ta nagła zmiana?

Trwa czwarty dzień strajku w WORD w woj. śląskim. Część pracowników wróciła do pracy

Piąty dzień strajku WORD i kolejne zawiadomienie do prokuratury

Łukasz Drob, który do tej pory był dyrektorem WORD w Katowicach, tłumaczył, że żądania związków pogrążyłyby finansowo ośrodek, który i tak z powodu pandemii koronawirusa ponosi straty.

- Nasza propozycja, którą przedstawiliśmy, jest wciąż aktualna, czyli 500 złotych podwyżki dla egzaminatorów i 300 złotych dla pracowników biur obsługi klienta. Jednak im dłużej strajk będzie trwał, może się okazać, że propozycja, która "leży na stole", nie będzie możliwa. Nie możemy przystać na propozycję związków, ponieważ stracilibyśmy płynność finansową - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Łukasz Drob jeszcze w ubiegłym tygodniu. Zapewniał również, że sytuacja strajkowa zaczyna się stabilizować i wkrótce zostanie przeprowadzony nabór na nowych egzaminatorów WORD. Dziś wiadomo już, że sytuacja nie jest stabilna. W poniedziałek 17 maja Łukasz Drob pożegnał się ze stanowiskiem dyrektora. Zastąpił go Janusz Freitag, który już zdążył spotkać się ze stroną związkową i przedstawić nową propozycję.

Przypominamy. Na początku 2021 roku pracownicy i związki zawodowe rozpoczęły spór z dyrekcją WORD. NSZZ Solidarność 80 domaga się podwyżek dla pracowników WORD Katowice. Chodzi m.in. o podwyżki 1000 złotych brutto od stycznia tego roku (związki chcą wyrównania pensji - red.), a od przyszłego roku jeszcze 500 złotych. Pozostali pracownicy postulują o podwyżkę od 400 do 1200 złotych brutto. Egzaminatorzy nie przeprowadzają zaplanowanych egzaminów, a pracownicy biur obsługi klienta nie przyjmują interesantów. Wiceprzewodniczący Solidarności 80 złożył w ubiegłym tygodniu dwa zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, dotyczące jego zdaniem utrudnianie pracy związkom przez Łukasza Droba, a także zarzucił byłem dyrektorowi brak udzielania informacji związkom o bieżącej sytuacji ekonomicznej i strukturze zatrudnienia.

Obecnie zarobki egzaminatorów wahają się od 4 do 8 tys. złotych i są regulowane ustawą. Im więcej kategorii egzaminacyjnych, tym wyższa wypłata. Dyrektor wyjaśnia, że z roku na rok zyski z opłat egzaminacyjnych spadają, a w 2020 roku - m.in. w związku z dwumiesięcznym przestojem, jaki wymusiła pandemia COVID-19 - strata ośrodka wyniosła 2,4 miliona złotych. Przychylenie się do postulatów związków oznaczałoby powiększenie dziury budżetowej do 6 milionów złotych.