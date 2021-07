Wojewódzkie obchody Święta Policji w Zabrzu. Odznaczenia i wyróżnienia dla policjantek i policjantów. Ceremonia w strefie Car

W piątek - 30 lipca - w Zabrzu, a konkretnie na terenie strefy Szybu Carnall Sztolni Królowa Luiza, odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Podczas uroczystości policjantki i policjanci otrzymali odznaczenia i zostali mianowani na wyższe stopnie.

- Dla każdego policjanta jest to szczególna chwila i każdy przeżywa ją na swój sposób. Jedni traktują to wszystko dość sentymentalnie, jako kolejny szczebel w ścieżce swojej kariery. Jako docenienie tego, jak poświęca się służbie. Często też policjanci w takich chwilach, kiedy otrzymują różnego rodzaju awanse czy nagrody, wspominają swoją rodzinę, bo dzięki niej są często w tym miejscu, w którym są. Rodzina ma ogromny wpływ na to, jak rozwija się ich kariera zawodowa - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami kom. Magdalena Wiśniewska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.