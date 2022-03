Województwo Śląskie i Katowice w gronie najlepszych europejskich miast i regionów przyszłości

Magazyn fDi Intelligence, należący do grupy wydawniczej The Financial Times Ltd. opublikował 8. edycję raportu Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości 2022/23. Jest zestawieniem najbardziej obiecujących miejsc inwestycyjnych w Europie. Badanie dokonuje się na podstawie ankiet wypełnianych przez miasta i regiony. fDi Intelligence zajmuje się m.in. benchmarkingiem – przewidywaniem, gdzie w Europie i na świecie opłaca się i będzie opłacało długoterminowo inwestować.