Województwo śląskie łączy siły z Forum Ekonomicznym. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie podpisano list intencyjny

List intencyjny podpisali Łukasz Oprawski, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju, organizator EFP i Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

- To będzie nowa karta dla województwa śląskiego, jeśli chodzi o aspekt gospodarczy i rozwojowy - zapowiada Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego i dodaje. - Nie było takiego wydarzenia organizowanego przez województwo i region, które skupi przedstawicieli biznesu, administracji rządowej, władz rządowych, przedstawicieli komisji europejskiej, komitetu regionów, młodych ludzi i start upów. To wszystko odbędzie się w fantastycznym otoczeniu Parku Śląskiego i Stadionu Śląskiego. To wydarzenie, jest pierwszym krokiem milowym, które przyniesie wiele pozytywnych wniosków, jeżeli chodzi o kierunki, które województwo śląskie powinno obrać.