Wojkowice: napadli z bronią kierowcę z Gruzji. Ukradli mu telefon i pieniądze

Policjanci z wojkowickiego wydziału kryminalnego zatrzymali kilka dni temu 45-letnią mieszkankę miasta. Jej zatrzymanie ma związek z niebezpiecznym, przestępczym działaniem, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Wojkowic. Mundurowi otrzymali zgłoszenie od 30-letniego obywatela Gruzji, który świadczy usługi w jednej z firm przewozowych za pomocą aplikacji mobilnych. Przestraszony kierowca poinformował, że udał się na zamówiony kurs na ulicę Zacisze, gdzie został zaatakowany przez kobietę i mężczyznę, który trzymał w ręce pistolet.

- Na miejscu mundurowi ustalili, że kobieta zamówiła kierowcę, a kiedy ten podjechał, poprosiła go, aby wyszedł z samochodu i jej pomógł. Kiedy przewoźnik wyszedł z samochodu, wtedy podbiegł do niego inny mężczyzna ze skierowanym w jego kierunku pistoletem. Przerażony 30-latek uciekł w najbliższą uliczkę bojąc się o swoje życie. Mężczyzna wrócił do samochodu po tym, jak zauważył, że rabusie uciekli z jego telefonem i pieniędzmi - relacjonują policjanci z KPP w Będzinie.