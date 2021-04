Wojkowice. Tak prezentuje się nowy Urząd Miasta. Finał wielkiego remontu w czerwcu

Część drugą tego przedsięwzięcia, czyli zagospodarowanie terenu w obrębie Urzędu Miasta, wykonuje firma Korbud z Gliwic. Będzie to kosztowało 351 tys. zł. Widać już zieloną fosę i ogromne donice, które wkrótce wypełnią się przeróżnymi roślinami.

- Obecnie gotowa jest już część zewnętrzna tego projektu, współfinansowana dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Trwa natomiast zagospodarowywanie terenu wokół odnowionego urzędu, co z kolei zyskało wsparcie funduszy Metropolii GZM – podkreśla Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

Na zakończenie wszystkich prac trzeba będzie natomiast jeszcze trochę poczekać. - Aktualnie w środku budynku układane są gładzie, kafelki. Trwają prace wykończeniowe, które pozwolą potem na montaż niezbędnego wyposażenia biurowego. Plan jest taki, by cała inwestycja zakończyła się, łącznie z odbiorami technicznymi, w czerwcu. A od pierwszego lipca chcielibyśmy ponownie wrócić do pracy w odnowionym budynku urzędu miasta – mówi Tomasz Szczerba. Platforma automatyczna dla osób starszych, niepełnosprawnych i mam z wózkami będzie znajdować się od strony parkingu. Będzie też nowe oświetlenie zewnętrzne.

Po remoncie to będzie nowoczesny obiekt, m.in. z instalacją solarną, i pompą ciepła, dzięki czemu powstaną oszczędności na poziomie 60 tys. rocznie.

- Przełoży się na to ograniczenie zużycia mediów, czyli tak naprawdę każdego roku będziemy „do przodu” dzięki tej inwestycji. Co warto też dodać, zmniejszymy również o 78 ton emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Tak więc korzyści z tej inwestycji naprawdę jest sporo – podkreśla burmistrz Wojkowice.

