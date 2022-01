Wojkowice: to był jego pierwszy dzień w pracy... przyjechał kompletnie pijany! Jak to się skończyło? OPRAC.: Piotr Sobierajski

arc. Polska Press/zdj.ilustracyjne

41-letni mieszkaniec Będzina wybrał się do pracy kompletnie pijany. Policjanci z Wojkowic przyjechali na miejsce zgłoszenia i zastali mężczyznę, z którym kontakt był bardzo utrudniony. Dodatkowo okazało się, że był to jego pierwszy dzień w nowej pracy. Jak to się skończyło?