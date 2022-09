Wojna oczami dziecka. „Orlęta. Grodno’39” Krzysztofa Łukaszewicza

W naszej świadomości mianem „orląt” określało się młodych obrońców Lwowa, którzy bohatersko bronili miasta w latach 1918-19 w czasie wojny polsko-ukraińskiej, jak i z bolszewikami w 1920 roku. Ale były też inne Orlęta, albowiem Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski podczas inspekcji Armii Polskiej w Związku Sowieckim w grudniu 1941 roku, przypisał to historyczne miano również tym, którzy w dniach 20-22 września 1939 roku stawiali zaciekły opór bolszewickim hordom. A ponieważ większość wojska stacjonującego w Grodnie została odesłana do walk z Niemcami (pozostało jedynie ok. 200 żołnierzy), obronę miasta – mimo braku broni artyleryjskiej i czołgów - podjęli uzbrojeni mieszkańcy (ok. 2-2,5 tys.), a wśród nich młodzież szkolna, harcerze i nawet kilkunastoletnie dzieci. W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow, na ziemie polskie wkroczyli Sowieci.

A we wrześniu’39 dla patriotycznych grodnian nie miało znaczenia czy będą walczyć z wrogiem ze swastyką na hełmie czy czerwoną gwiazdą na furażerce. Po zajęciu miasta bolszewicy, w ramach zemsty zamordowali co najmniej 300 bohaterskich mieszkańców, a polskie rodziny wywożono, hen na wschód, na „nieludzką ziemię”. Wspomniany gen. Sikorski nie zdążył spełnić obietnicy, aby miasto otrzymało Virtuti Militari i tytuł Zawsze Wiernego.