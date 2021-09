Wojsko musi tanio i szybko oddać auta dostawcze. Jest też autobus i samojezdna kosiarka. Najnowszy przetarg AMW 16.09.2021

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu. Nowy przetarg sprzętu wojskowego organizuje Agencja Mienia Wojskowego 16 września 2021 r. Oto jaki sprzęt wystawia jednostka w Lublinie. Oferta jest szeroka. Sprawdź, co obejmuje.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia po uzgodnieniu telefonicznym w dniach 9-10.09.2021 r. w godz. 9:00 - 13:30 oraz w dniu przetargu w godz. 8:30 - 10:30 w następujących miejscach: poz. 1÷3 w 1 RBlog Skład Gdynia • poz. 4÷5 w JW 1300 Pruszcz Gdański • poz. 6÷10 w JW 1128 Malbork • poz. 11÷12 w GZ Darłowo • poz. 13 w SOI Gdynia Grabówek • poz. 14÷25 w 18 WOG Wejherowo • poz. 26 w GZ Gdynia Babie Doły • poz. 27÷41 w 6 WOG Ustka • poz. 42÷43 w GZ Słupsk • poz. 44÷66 w GZ Czarne • poz. 67÷71 w Hel-Bór • poz. 72÷89w KPW Gdynia • poz. 90 w SOI Gdynia Witomino • poz. 91÷104 w ZW Dębogórze k/Gdyni • poz. 105÷107 w RZI Gdynia • poz. 108 w JW 4580 Czarne

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z epidemią COVID 19).