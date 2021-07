Wojsko sprzedaje auta osobowe, busiki, dostawcze i autobusy. Przetarg AMW 08.07.2021

Kolejny wojskowy demobil. Agencja Mienia Wojskowego ogłasza kolejny przetarg. Tym razem na sprzedaż trafiły w głównej mierze używane przez wojsko samochody. Do nabycia na drodze licytacji są auta dostawcze oraz ciężarowe. Można też kupić samochód osobowy. A to nie wszystko, bo w przetargu znalazły się różnego rodzaju sprzęty.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia po uzgodnieniu telefonicznym w dniach 1-2.07.2021 r. w godz. 9:00 - 13:30 oraz w dniu przetargu w godz. 8:30 - 10:30 w następujących miejscach: poz. 1÷38 w ZW Dębogórze k/Gdyni • poz. 39÷42 w Punkcie Bazowania Hel • poz. 43 w KPW Gdynia • poz. 44÷45 w SOI Gdynia Pogórze • poz. 46÷53 w JW 1300 Pruszcz Gdański • poz. 54÷55 w JW 4651 Gdynia-Babie Doły • poz. 56 w 6 WOG Ustka.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z epidemią COVID 19).