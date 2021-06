Wojsko sprzedaje elektronarzędzia do warsztatów. Wiertarki, frezarki, obrabiarki są sprawdzone. Przetarg AMW 9.06.2021

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach: 31.05 i 01.06.2021 r. oraz 07 i 08.06.2021 r. w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:

Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 20.08.2021 r., za wyjątkiem poz. 33÷35, gdzie termin odbioru ustala się do dnia 30.07.2021 r.

Do przetargu na poz. 33÷35 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów oraz w przypadku poz. 34 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.