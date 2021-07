Wojsko sprzedaje instrumenty, sprzęt nagłaśniający i odzież. Dziś przetarg AMW 14.07.2021

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2021 r. o godz. 11:30 w OR AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 09.07 i 12.07.2021 r., w godz. 9:00 – 13:00 w następujących miejscach:

• poz. 1÷63 magazyn OR AMW • poz. 64÷66 4 RBLog Skład Jastrzębie • poz. 67 4 RBLog Skład Duninów • poz. 68÷69 4 RBLog Skład Milicz • poz. 70 2 WOG SOI Brzeg • poz. 71 2 WOG GZ Kłodzko • poz. 72 2 WOG SOI Kłodzko • poz. 73÷80, 82÷87 2 WOG Wrocław • poz. 81 2 WOG SOI Oleśnica • poz. 88 2 WOG SOI Kłodzko • poz. 89 JW 2286 Ople • poz. 90÷91 10 Blog Opole • poz. 92 4 RBLog Skład Milicz.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z epidemią COVID 19).