Wojsko sprzedaje samochody. Ciężarówki, dostawcze i części zamienne. Dziś wielki przetarg AMW 20.08.2021

Kilkadziesiąt wojskowych samochodów z demobilu znalazło się w najnowszych przetargu Agencji Mienia Wojskowego. Wojskowy demobil objął samochody ciężarowe, dostawcze, ale też np. przyczepy. Auta to jednak nie wszystko, co zdecydowało się sprzedać wojsko, które pozbywa się także ubrań i akcesoriów samochodowych.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 11 i 12.08.2021 r. o godz. 9.00 i 14.00 w następujących miejscach:

• poz. 1÷51 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 52÷65 1RBLog - Skład Grudziądz i Grupa • poz. 66÷71 1RBLog - Skład Piła • poz. 72÷82 1RBLog Wałcz - Skład Toruń • poz. 83 1RBLog - Skład Gardeja • poz. 84÷88 RBLog - RWT Bydgoszcz • poz. 89÷112 1 RBLog - SM Dolaszewo • poz. 113÷117 3 RBlog Kraków - Skład Gałkówek • poz. 118÷121 11 WOG Bydgoszcz • poz. 122÷138 13 WOG Grudziądz - Grupa • poz. 139÷146 13 WOG Grudziądz - GZ Chełmno • poz. 147÷156 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 157÷161 12 WOG Toruń • poz. 162÷170 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław • poz. 171÷177 31 WOG Zgierz • poz. 178÷187 31 WOG Zgierz - Leźnica Wielka • poz. 188, 189 31 WOG Zgierz - SOI Łódź • poz. 190 31 WOG Zgierz - Łódź • poz. 191 14 WOG Poznań - Dolaszewo • poz. 192, 193 KWP Radom- magazyn Płock • poz. 194 jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Toruń, Inowrocław, Latkowo, Bydgoszcz, Brodnica, Grubno, Grudziądz, Grupa), woj. łódzkiego (Gucin) oraz woj. wielkopolskiego (Dolaszewo) • poz. 195 jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Więcławice) oraz woj. łódzkiego (Gucin, Kutno) • poz. 196 jednostki wojskowe z terenu woj. łódzkiego (Zgierz, Leźnica Wielka) • poz. 197 jednostki wojskowe z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (Toruń, Więcławice, Bydgoszcz, Brodnica, Grubno, Grudziądz, Grupa), woj. łódzkiego (Leźnica Wielka) oraz woj. wielkopolskiego (Dolaszewo) • poz. 198 WWSM Kutno • poz. 199 Skład Grudziądz • poz. 200 32 BLT Łask • poz. 201 Skład Dolaszewo, 13 WOG Grudziądz, D1BLog Bydgoszcz • poz. 202÷206 Magazyn OR AMW Bydgoszcz.