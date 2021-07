Wojsko sprzedaje samochody osobowe, busiki, dostawcze i autobusy. Przetarg AMW 08.07.2021 RED

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt z demobilu. Na przetargu znalazły się samochody osobowe, dostawcze, busiki, autobusy i samochody ciężarowe.Mikrobus FORD TRANSIT FDF6 280MIlość: 1NR fabryczny: WF0SXXBDFS 7U45689Rok produkcji: 2007Cena: 8000

Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetarg AMW. Do licytacji zostały wystawione używane przez wojsko auta. To samochody osobowe, busiki do przewozu pasażerów, autobusy, dostawcze i ciężarowe. Dodatkowo, wojsko zdecydowało się na sprzedaż różnego rodzaju sprzętów. Sprawdź najnowsza ofertę Agencji Mienia Wojskowego.