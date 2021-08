Wojsko sprzedaje sprzęt muzyczny. Są gitary elektryczne, basowe i części zamienne. Przetarg AMW [25.08.2021]

Wojsko pozbywa się sprzętu. Odpowiedzialna za sprzedaż przetargową mienia wojskowego AMW ogłosiła kolejny przetarg. Co znalazło się w nim tym razem? Wojsko do demobilu przeznaczyło między samochody dostawcze i osobowe. Na sprzedaż przeznaczono także sprzęt muzyczny - gitary basowe i elektryczne oraz wojskową odzież.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 13 i 19 sierpnia 2021 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach: • poz. 1 SPSFR Głusiec • poz. 2 SOI Chełm • poz. 3 ZZ Siedlce • poz. 4 Przemyśl 34 WOG • poz. 5÷7 GZ Hrubieszów • poz. 8 SPS AMW Lublin • poz. 9÷10 GZ Jarosław • poz. 11÷37 Skład Stawy • poz. 38÷41 Skład Stężyca • poz. 42÷47 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie • poz. 48÷131 SM Kraśnik • poz. 132÷135 SOI Jawidz • poz. 136÷137 RZI Lublin • poz. 138÷145 RWT Rzeszów filia w Lublinie • poz. 146÷147 RWT Rzeszów w Rzeszowie • poz. 148÷156 SOI Rzeszów • poz. 157÷158 SOI Nowa Dęba • poz. 159 Skład Życzyn • poz. 160 SOI Grójec • poz. 161÷162 SOI Zamość • poz. 163 SOI Żurawica • poz. 164 Skład Bezwola • poz. 165÷169 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie • poz. 170 SOI Lublin. Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).