Wojsko sprzedaje sprzęt ogrodowy, samochody, elektronikę i sprzęt biurowy. Przetarg AMW

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej).

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 16 - 18.06.2021 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:

• poz. 1÷10 OR AMW Gliwice • poz. 11 4 WOG Gliwice • poz. 12 4 WOG Gliwice: SOI Katowice • poz. 13 4 WOG Gliwice: GZ Tarnowskie Góry • poz. 14÷15 33 WOG Nowa Dęba: GZ Sandomierz • poz. 16÷17 33 WOG Nowa Dęba: GZ Kielce • poz. 18÷19 31 WOG Zgierz: GZ Tomaszów Mazowiecki • poz. 20÷30 31 WOG Zgierz: GZ Nowy Glinnik • poz. 31÷33 WOSzK Zakopane • poz. 34÷37 SPS OR Kraków • poz. 38 3 RBLog: Skład Niedźwiedź • poz. 39 3 RBLog: Skład Kłaj • poz. 40÷49 35 WOG Kraków: SOI I Kraków • poz. 50÷52 RZI Kraków • poz. 53÷55 8 BLT Balice • poz. 56 3 RBLog Kraków: Skład Niedźwiedź, Skład Kłaj, 35 WOG Kraków • 57 8 BLT Balice, Brzoskwinia • 58÷61 3 RBLog Kraków: Skład Kłaj • 62 3 RBLog Kraków: Skład Kłaj, 35 WOG Kraków, 33 WOG Nowa Dęba: GZ Sandomierz, 4 WOG Gliwice • 63 35 WOG Kraków, 3 RBLog Kraków: Skład Kłaj, RZI Kraków • 64 31 WOG Zgierz: GZ Nowy Glinnik • 65 33 WOG Nowa Dęba: GZ Sandomierz, GZ Kielce • 66 4 WOG Gliwice: GZ Bytom • 67 4 WOG Gliwice: SOI Gliwice, SOI Katowice.