Wolne terminy szczepień dziś w woj. śląskim. Szczepionki Pfizer bez kolejki czekają na mieszkańców [21.05.2021]

Tylko w ciągu ostatniej doby w całej Polsce wykonano około 442 tysięcy szczepień. W województwie śląskim 20 maja wykonano się 55 916 szczepień. Nasze województwo jest drugie w Polsce pod względem ilości wykonanych szczepień. W województwie mazowieckim wykonano ich do tej pory 2 i pól miliona. W województwie śląskim na 21 maja ponad 2 miliony. Pacjenci zaszczepieni pierwszą dawką stanowią 31,98 procent populacji. Zaszczepieni drugą dawką to 12,01 procent. Najwięcej szczepień zarówno pierwszą jak i drugą dawką dziennie wykonuje się w Katowicach (10 922), a najmniej w Jaworznie - zaledwie 1647 dziennie.

Do tej pory w całej Polsce odnotowano 8812 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 14 472 dawki. Do tej pory do Polski trafiło 18 618 220 dawek szczepionki z czego 17 008 560 dostarczono do punktów szczepień. W magazynach rezerw materiałowych zabezpieczono 42 770 drugich dawek szczepionki. Polska zamówiła i czeka w najbliższym czasie na 1 566 890 dawek szczepionki przeciw COVID-19.