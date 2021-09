Wolontariusze katowickiego schroniska oburzeni odrzuceniem ich projektu w Budżecie Obywatelskim. Urząd Miasta tłumaczy powody takiej decyzji

Niunia (K58/20)Wiek:~10 latPłeć: kotkaSterylizacja/kastracja: takFIV/FeLV: ujemneW schronisku od: 14.03.2020Kotka nie korzysta z kuwety, powód nieznanyNiunia powinna już znaleźć dom. Nie przepada za innymi kotami, a one za nią. Koci wybieg o ile pozwala jej na rozprostowanie łapek- jest miejscem jej nieprzyjemnych zachowań względem innych kotów.Trzyma się gdzieś na boku, spokojnie obserwując mijające dni, coraz to nowsze koty na wybiegu, odwiedzających wolontariuszy. To nie tak, że jest nieśmiała, czy nie lubi ludzi. Po prostu lubi sobie patrzeć jak toczy się schroniskowe życie. Czasem dni się ciągną, a czasem kończą zbyt szybko. Kiedy będzie miała ochotę to przyjdzie na głaski, porozmawia z człowiekiem, pokaże, jak kochaną jest kotką. Niunia (K58/20) doświadczyła już wiele. Czy to powrót z adopcji, wiele badań, zdziwionych czy zniesmaczonych oczu. Dlaczego? Otóż ta spokojna kotka nie korzysta z kuwety, powód nam nieznany. Rozumiemy, że przez to ma małe szanse na kochający dom. Niunia jednak jest cierpliwa, spokojnie wróci na swoje miejsce i dalej będzie obserwować, czekając na odpowiedniego człowieka.Stosunek do innych kotów: Niunia przebywa na kocim wybiegu. Odgania od siebie inne koty, syczy na nie. Trzyma się jednak raczej z boku, czekając, aż przyjdzie jakiś wolontariusz i będzie mogła się domagać głaskania. Raczej jedynaczka.Stosunek do ludzi: Przychodzi i głośno domaga się głaskania. W zasadzie nie trzeba ruszać ręką, Niunia się sama pogłaszcze. Kiedy ma dość to odejdzie. Potrafi pacnąć łapką.Wymagania: Zabezpieczenie okien, ewentualnego balkonu, dom niewychodzący. Problem z kuwetą, więc dom cierpliwy.Kontakt w sprawie adopcji:Iwona 889 771 107Ela 504 108 132

Fundacja Przystanek Schronisko