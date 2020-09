Wołosz: Poradnie rejonowe muszą się bardziej otworzyć, pomóc oddzielać przypadki niegroźnych infekcji i koronawirusa GOŚĆ DZ I RADIA PIEKARY

Które pytanie jest dziś bardziej niepokojące to o to, czy szkoły będą bezpieczne czy o to, czy wiecie, co robić i jakie macie możliwości jako samorząd?

Myślę, że jesteśmy zabezpieczeni na tyle, ile możemy być zabezpieczeni w tej nieprzewidywalnej sytuacji. Jesteśmy dziś zdani na przestrzeganie higieny, odpowiedniego rozplanowania zajęć i przestrzegania rygorów. Pamiętajmy jednocześnie, jaka odpowiedzialność spadła dziś na dyrektorów, a co za tym samorządy.