"Wonder Woman: Martwa ziemia" [RECENZJA] Daniel Warren Johnson stworzył jeden z najlepszych komiksów o Wonder Woman

Przebudziwszy się z kilkusetletniego snu, Diana odkrywa, że planeta zmieniła się w nuklearne pustkowie. Zmuszona do życia w mrocznej i najeżonej niebezpieczeństwami przyszłości, broni ostatniego miasta ludzi przed gigantycznymi potworami. Jednocześnie próbuje odkryć tajemnicę martwej Ziemi, jednak prawda okaże się niezwykle bolesna. Wydaje się Wam, że to scenariusz jakich wiele? Nic bardziej mylnego, bo "Wonder Woman: Martwa ziemia" to komiks bardzo dobry, nie boję się nazwać go prawdziwym arcydziełem.

"Wonder Woman: Martwa ziemia" to niezwykłe połączenie kilku komiksowych gatunków. Są tu elementy superbohaterskie, ale nie są one w nim najważniejsze. Ten album łączy ze sobą ze sobą elementy opowieści postapokaliptycznej, science fiction i fantastyki. Czytając ten komiks nie wiedziałem, czy tej historii bliżej do "Thorgala", klasycznej Wonder Woman,"Obcego" czy "The Walking Dead".

Widać, że Daniel Warren Johnson korzystał z najlepszych wzorców w najlepszy możliwy sposób. To prawdziwy koncert symfoniczny, w którym szalony scenariusz udaje się połączyć w spójną całość. To historia z nieoczekiwanymi zwrotami akcji, wolna od tak nielubianego przeze mnie patosu. To opowieść o przyjaźni, miłości, rodzinie, ale i odpowiedzialności, ale przede wszystkim to komiks o wojnie, który pokazuje, jakim jest zło i jakie niesie ze sobą konsekwencje. Wojna nas zmienia, ale rzadko są to zmiany na lepsze.