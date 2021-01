WOŚP 2021 w Sosnowcu. Wylicytuj pióro Andrzeja Dudy, własny buspas, nazwij fontannę rybki czy zaproś Zuzię na urodziny. Ciekawe licytacje

Sosnowiec gra z WOŚP. Relacje z miasta będziemy mogli oglądać na żywo w telewizji

Sosnowiec jak co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wielki finał już w najbliższą niedzielę 31 stycznia. Pandemia uniemożliwia organizowanie imprez i ciekawych wydarzeń, nie oznacza to jednak, że Sosnowiec nie będzie brał czynnego udziału w akcji. Tegoroczne hasło finału WOŚP to "Gramy z głową!", a zbiórka funduszy będzie prowadzona na zakup nowoczesnych urządzeń medycznych dla oddziałów laryngologicznych i diagnostyki głowy.