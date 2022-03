Wraca Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. Za nami pierwsze spotkania w dzielnicach. Mieszkańcy wybiorą inwestycje, które są im potrzebne

To początek marcowego cyklu spotkań z mieszkańcami 18 dąbrowskich dzielnic. Główny cel to wypracowanie priorytetów do VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, który wraca po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Jak informuje miasto budżet będzie funkcjonował w układzie 36 osiedli, ale projekty będą wyznaczone przez priorytety dzielnicowe.

– Dlatego warto uczestniczyć w marcowych spotkaniach w 18 dąbrowskich dzielnicach – zachęca Piotr Drygała, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa obywatelskiego i naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.

Podczas marcowych spotkań wypracowane mają zostać priorytety do VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Spotkania w formie warsztatowej rozpoczęły się 7 marca i potrwają do 22 marca 2022 roku.

– Ponownie spotkamy się w maju, już w układzie osiedlowym, rozpoczynając dyskusję o projektach, które miałyby być realizowane w 2023 roku – zapowiada Piotr Drygała.