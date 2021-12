Wraca zdalne nauczanie w całej Polsce. Na jak długo? Minister Adam Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju, rząd zdecydował się ponownie zaostrzyć obowiązujące restrykcje. W tym wprowadzi ponownie zdalne nauczanie w szkołach.

Uczniowie ponownie zasiądą przed ekranami komputerów 20 grudnia. Przerwa w nauczaniu stacjonarnym potrwa co najmniej do 9 stycznia. Nałoży się na nią, jak przypomniał minister Adam Niedzielski, przerwa świąteczna, która zaplanowana została od 23 grudnia do 3 stycznia. W rezultacie więc zdalne nauczanie będzie obowiązywało zaledwie osiem dni.

- Chcemy wykorzystać zbliżający się okres ferii, aby wydłużyć okres nieobecności w szkołach. Od 20 do 23 grudnia, a także okres poferyjny, kiedy będzie zbliżało się święto Trzech Króli, będziemy mieli zdalną naukę. 10 stycznia nastąpi powrót do normalnego trybu szkolnego - poinformował szef resortu zdrowia.

Jak tłumaczył, chodzi o to, aby nie dochodziło do interakcji dzieci, która powoduje kumulację zakażeń. Inspektorzy sanitarni wciąż bowiem odnotowują sporo przypadków zachorowań na COVID-19 właśnie w szkołach i przedszkolach.