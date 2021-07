Wracają upały i burze. Przed nami nawałnice z gradem i silnymi porywami wiatru. Pogoda przyniesie gwałtowne zjawiska

Wracają upały i burze. Pogoda się zmieni

Nadchodzący tydzień zapowiada się bardziej dynamicznie niż ten poprzedni. Czeka nas powrót upału oraz burz. Wysoka temperatura powietrza zostanie z nami co najmniej do piątku. Najcieplej będzie na wschodzie i południu, nawet do około 31°C. Nieco chłodniej będzie na zachodzie, ale i tutaj w najcieplejszym momentach temperatura zbliży się do 30°C.

Upalny ostatni tydzień lipca. Co mówi prognoza pogody IMGW?

Upalna temperatura oznacza niestety to, że powrócą burze. Pojawiać się one będą w kolejnych dniach, do tego możliwe będą na przeważającym obszarze kraju, jednak ponownie rzadziej powinny się tworzyć na zachodzie kraju.

Burzom miejscami będą mogły towarzyszyć gwałtowne zjawiska:

ulewne opady deszczu,

silny wiatr,

opady większego gradu.