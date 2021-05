Wracamy - nie pytamy. W Dąbrowie Górniczej nauczyciele zachęcają uczniów do powrotu do szkół

Nauczyciele zachęcają uczniów do powrotu do szkół

Dąbrowska akcja ma właśnie taki jasny i bardzo konkretny przekaz. - Nie obawiajcie się powrotu do szkół, do klas. To nie czas na sprawdziany, stres, dodatkowe emocje. Wracamy do szkoły, by móc znów być razem, cieszyć się tą chwilą – podkreślają zgodnie dąbrowscy nauczyciele.