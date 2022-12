Wróżby noworoczne, zwyczaje, przesądy. Jaki będzie 2023 rok? Poznajcie sposoby śląskiej wrożki Estery Wróżka Estera

Bąbelki szampana...Wiele zdradzą. O północy, kiedy wzniesiesz swój kieliszek na znak toastu, dobrze się im przypatrz Duże, nieregularne, szalejące zwiastują wiele przemian, romansów i wypadków w życiu. Drobne bąbelki, które unoszą się równymi łańcuszkami, wróżą stabilność i równowagę w życiu rodzinnym, a także zdrowie. Krzyżujące się bąbelki oznaczają problemy finansowe oraz problemy ze zdrowiem. Zobacz galerię (30 zdjęć)

Co możemy zrobić, żeby rok 2023 był lepszy od 2022? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, szukając różnych wróżb i zwyczajów noworocznych, by do swojego domu przynieść dobrobyt, miłość i fortunę. Jak pomóc losowi? Co przyniesie przyszłość? Poznajcie sposoby śląskiej Wróżki Estery, która codziennie przedstawia dla Państwa horoskop zodiakalny na łamach Dziennika Zachodniego.