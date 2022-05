Wróżka Jasmina już wie, co nas spotka w czerwcu 2022, w miesiącu przesilenia letniego. Zobacz horoskop zodiakalny Wróżka Jasmina

Baranie, może w czerwcu pojawi się u ciebie oczekiwany gość. Byku, pośpiech jest złym doradcą. Bliźnięta, trzeba będzie zacisnąć pasa w ważnym celu. Raku, zapragniesz lenistwa i komfortu, ale na marzeniach może się skończyć. Lwie, wszelkie pochwały uznasz za słuszne. Panno, zajmiesz się długofalowym i tajnym projektem. Wago, twojemu związkowi grożą burze i błyskawice. Skorpionie, w czerwcu się nie ubawisz. Strzelcu, przydadzą ci się znajomości. Koziorożcu, wyluzuj i nie trzymaj się tak bardzo regulaminów. Wodniku, ciężar spadnie ci z serca. Rybo, przyjdą w końcu także lepsze wiadomości.

Wróżka Jasmina już wie, co nas spotka w czerwcu 2022, w miesiącu przesilenia letniego, gdy Słońce góruje w zenicie na szerokości zwrotnika Raka. Jakie znaki mogą planować urlop, a które zostaną w domu? Kogo spotka miłość, a kto ja odrzuci? Czeka nas więcej spokoju czy konfliktów? Czerwiec to gorący miesiąc, emocji nie zabraknie. Niektórym wzrośnie ambicja, innym przeciwnie, będą myśleć tylko o tym, żeby uciec od codzienności. Jak mówi stare przysłowie: ,,Dopiero w czerwcu się pokaże, co nam los daje w darze". Jasmina odkryje też, jak znakom Zodiaku potrzebny jest kontakt z naturą. Z którego z nich wywodzili się w dawnych czasach szamani? Który znak traktuje przyrodę tylko użytkowo i trzyma się od niej z daleka? Dowiesz się, co ci najbardziej służy na wakacjach.